Глава Балашихи Сергей Юров наградил лучших педагогов округа

Фото: Пресс-служба администрации Балашихи

Августовская педагогическая конференция прошла в школе № 30 в Балашихе. Глава округа Сергей Юров наградил лучших педагогов муниципалитета.

Торжественное мероприятие «Будущее в настоящем — принципы и перспективы развития муниципальной системы образования» собрало лучших работников образования. Более 80 учителей и воспитателей Балашихи в этот день отметили наградами.

«Наша сфера образования была, есть и остается одной из лучших в Московской области. В текущем рейтинге, который был озвучен на прошедшей региональной конференции, наша система образования вошла в пятерку по всем показателям. Большие слова благодарности за те результаты, которые сегодня показывают наши ребята», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

После церемонии награждения гости мероприятия поблагодарили педагогов за труд и поздравили их с приближающимся новым учебным годом. Всего в округе работает 57 образовательных учреждений, в которых обучаются более 100 тысяч человек.

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