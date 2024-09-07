Глава Балашихи Сергей Юров доставил гуманитарную помощь в Донецк

Гуманитарную помощь доставили в Донецкую Народную Республику из Балашихи. В посылку вошло оборудование, которое необходимо для выполнения боевых задач.

В ДНР глава городского округа Балашиха Сергей Юров приехал по приглашению бывшего командира дивизии имени Ф. Э. Дзержинского Балашихи Николая Кузнецова. Глава муниципалитета встретился с росгвардейцами, выполняющими задачи на СВО.

«Сейчас Николай возглавляет главное управление Росгвардии по ДНР. Под его руководством росгвардейцы выполняют важнейшие задачи на территории Республики — восстанавливают мир и справедливость. Передал дополнительное оборудование и другую помощь. Горжусь нашей дружбой», — сказал Сергей Юров.

Сергей Юров доставил военнослужащим гумпомощь от губернатора Московской области Андрея Воробьева, председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, а также предприятий Балашихи, волонтеров и регионального отделения партии «Единая Россия».

Отметим, что в Балашихе регулярно помогают участникам спецоперации, мирным жителям Донбасса и их семьям, пострадавшим жителям приграничных районов. В округе работают три пункта сбора гумпомощи — в Общественной палате, а также в местных отделениях партии «Единая Россия».

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