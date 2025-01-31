Глава Балашихи рассказал о школьной лиге на коллегии Минспорта Подмосковья

На недавней коллегии министерства спорта Московской области глава округа Балашиха Сергей Юров представил достижения Балашихинской школьной лиги и рассказал о новых инициативах в рамках проекта. За первые три месяца второго сезона было проведено более 1400 игр, что демонстрирует активное участие школьников в спортивных мероприятиях.

Лига предлагает участникам не только соревнования, но и разнообразные мероприятия. Каждую неделю проводятся мастер-классы, конкурсы, розыгрыши, а также экскурсии и поездки. Наставники команд активно вовлечены в процесс, а для учителей физической культуры запущен проект «Битва физруков».

Для поддержки команд и создания атмосферы болельщики могут участвовать в конкурсах на лучшие плакаты и «кричалки». Родители активно следят за новостями лиги в социальных сетях, участвуют в опросах и делятся впечатлениями.

«В Год защитника Отечества мы особое внимание уделяем патриотизму. Я уверен, что патриотизм начинается с малого — с любви к своей семье, к своей школе, и складывается в искреннюю любовь к Родине. Поэтому вместе со школьной лигой мы делаем большое дело. У школьной лиги очень большое будущее!» — отметил Сергей Юров.

Новый сезон БШЛ стартовал 31 октября 2024 года, в этом году лиге представлены девять направлений, включая четыре вида спорта: баскетбол 3×3, волейбол, футзал и шахматы. Также участники могут проявить себя в творческих направлениях, таких как КВН, танцы, медиа, а также в военно-патриотической игре «Зарница 2.0» и математических боях. В общей сложности в БШЛ участвуют более пяти тысяч школьников.