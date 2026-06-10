Глава Балашихи рассказал о Школьной лиге на форуме «Единой России»

Сергей Юров отметил, что именно в Балашихе зародился проект, который впоследствии лег в основу Школьной лиги Подмосковья и получил поддержку на федеральном уровне.

«В 2023 году мы приняли решение создать проект, который объединил бы школьников всего городского округа. Начинали с четырех спортивных дисциплин — футбола, волейбола, баскетбола и шахмат, а в следующем сезоне к ним добавились „Клуб веселых и находчивых“, медиа, танцы и другие направления и проекты. Главной задачей было вовлечь в соревнования все школы без исключения и дать возможность каждому ребенку стать частью большой команды», — поделился глава муниципалитета.

Проект в этом сезоне продолжил развитие. В программу вошли новые направления: «Голос», «Инженерный триатлон», «Фиджитал-спорт» и дисциплина «Спортивный родитель». Для проведения инженерного триатлона были объединены возможности ведущих предприятий и образовательных организаций округа. Балашихинская школьная лига также заключила соглашение о сотрудничестве с «Планетой КВН».

«Сегодня в проект вовлечены уже 12 тысяч школьников. Это не просто соревнования, а система, которая помогает ребятам раскрывать таланты, работать в команде, добиваться результатов и гордиться своей школой. Через любовь к школе формируется любовь к родному городу, региону и стране», — подчеркнул Сергей Юров.

Глава Балашихи также напомнил, что опыт муниципалитета был представлен губернатором Московской области Андреем Воробьевым на заседании Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта. В результате практика получила поддержку и была рекомендована для внедрения в других регионах страны.