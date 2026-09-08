Глава Балашихи проверил строительство моста на станции Железнодорожная

Глава Балашихи Сергей Юров совместно с главой Реутова Алексеем Ковязиным и заместителем начальника Московской железной дороги по строительству Павлом Петровичевым осмотрели ход строительства моста-конкорса и четвертой пассажирской платформы на станции Железнодорожная. Новый мост-конкорс свяжет улицу Лесопарковую и Носовихинское шоссе, а также обеспечит выход на все четыре платформы станции.

В северном вестибюле установят эскалаторы и теплые лифты — переход станет комфортнее для маломобильных граждан и родителей с маленькими детьми.

«Это важнейший проект в транспортной сфере нашего округа, который реализуется совместно с правительствами Москвы и Московской области и компанией РЖД. Строительство ведется очень хорошими темпами. Обсудили сегодня дальнейший ход работ, в том числе благоустройство прилегающей территории и организацию транспортного движения», — сказал Сергей Юров.

Внутри будущего конкорса уже начались отделочные работы. Параллельно строители возводят четвертую платформу и восстанавливают железнодорожные пути и контактную сеть. Благодаря микропроцессорной системе электрической централизации сотрудники могут управлять движением дистанционно. Интервал между поездами сократился до пяти–семи минут, в планах — сократить его до четырех минут.

Реконструкция для включения станции Железнодорожная в состав МЦД-4 началась в 2022 году. Сегодня на станции функционируют современные платформы, обустроены три посадочные зоны и открыта первая половина пешеходного моста-конкорса.