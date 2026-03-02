Глава Балашихи проверил строительство многопрофильной больницы

В Балашихе с 2021 года выполнено более 57 тысяч наказов жителей в рамках народной программы партии «Единая Россия» — от предложений по благоустройству до строительства важных объектов. Одним из ярких примеров стал масштабный проект — строительство многопрофильной больницы в микрорайоне Ольгино.

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров проверили ход работ на объекте.

На сегодняшний день строительная готовность составляет 35,4%. Ведется устройство конструкций главного корпуса. Проект предусматривает возведение двух зданий — десятиэтажного главного корпуса и патологоанатомического.

«Этот объект — один из крупнейших медицинских проектов Подмосковья. Его строительство было поддержано президентом России Владимиром Путиным. Стоимость составляет 54,2 миллиарда рублей — средства выделены из федерального и регионального бюджетов. Мы держим реализацию на постоянном парламентском контроле», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Новая больница рассчитана на 1123 койки и консультативно-диагностический центр на 300 посещений в смену. В структуру войдут шесть блоков: два хирургических, центральный с приемным отделением, реанимацией и операционными, терапевтический, служебно-бытовой и консультативно-диагностический центр. Медицинская помощь будет оказываться по 26 профилям, включая сердечно-сосудистую хирургию, кардиологию, неврологию, нейрохирургию, травматологию и другие направления.

«Это один из важнейших проектов не только для нашего города, но и для всей системы здравоохранения Подмосковья. Главная задача — качественно повысить доступность и уровень медицинской помощи. Все работы выполняются по графику, с участием опытных подрядчиков, и мы продолжим держать реализацию проекта на постоянном контроле», — отметил Сергей Юров.

В больнице будут работать порядка три тысяч специалистов, в том числе более 700 врачей. Оснащение предусматривает более 800 единиц оборудования, включая МР- и КТ-томографы, ангиографы, современные операционные и реанимационное отделение на 78 коек.

Параллельно с возведением объекта запланированы масштабные дорожные работы: строительство участка дороги от улицы Шестой до улицы Васильева, реконструкция улицы Струве на участке от улицы Корнилаева до улицы Рождественской и реконструкция Шестой улицы до Железнодорожного проезда. Также проектируется путепровод через железнодорожные пути у станции Черное, который соединит Восточное и Носовихинское шоссе и улучшит транспортную доступность для более чем 500 тысяч жителей округа.

«Для нас строительство новой больницы — это огромное облегчение. У моей дочки Ксении синдром Дауна и врожденный порок сердца. Ей необходимы регулярные обследования. Возможность пройти осмотры по всем профилям в одном месте, с компетентными врачами и современным оборудованием, значительно улучшит качество жизни наших детей и всей семьи. Больше не нужно ездить по разным городам — все необходимое будет доступно рядом», — поделилась жительница Балашихи Татьяна Апанасюк.

Открытие многопрофильной больницы позволит существенно повысить доступность и качество медицинской помощи для жителей Балашихи и соседних округов Подмосковья с совокупным взрослым населением порядка 1,3 миллиона человек.