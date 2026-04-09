Глава Балашихи проверил строительство детского сада в микрорайоне Авиаторов

Глава Балашихи, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров проинспектировал ход работ по строительству нового детского сада на 255 мест в микрорайоне Авиаторов Балашихи. Работы ведутся в рамках Народной программы «Единой России».

Общая площадь дошкольного учреждения составит около 4 тысяч квадратных метров. Новое здание будет вмещать в себя просторные помещения для развивающих занятий, медицинские и методические кабинеты, пищеблок, двусветный вестибюль. Детский сад будет оснащен современным оборудованием и мебелью, а благоустройство территории начнется после завершения строительных работ.

«В рамках Народной программы „Единой России“ мы строим учреждения здравоохранения, образования и ремонтируем существующие объекты. Один из таких объектов — детский сад в микрорайоне Авиаторов. Здесь достаточно высокая потребность в учреждениях образования, поэтому новый детский сад на 255 мест позволит решить эту проблему. Строительство идет в хорошем темпе и будет завершено уже в следующем году», — отметил Сергей Юров.

На объекте работают около 25 человек, уже завершены работы по возведению монолитного железобетонного каркаса здания, а также работы по устройству внутренних стен и перегородок. Рабочие проводят отделку внутреннего помещения, установку наружных инженерных коммуникаций и лифтового оборудования. Открыть детский сад планируют в 2027 году.