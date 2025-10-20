Глава Балашихи проверил ремонт школы № 18 в деревне Черное

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров посетил строительную площадку школы № 18, расположенной в деревне Черное, чтобы лично оценить ход капитального ремонта образовательного учреждения. В настоящее время на территории школы ведутся демонтажные работы внутри здания и на кровле.

Капитальный ремонт в 2026 году запланирован сразу в четырех образовательных учреждениях Балашихи. Уже к 1 сентября обновленные здания распахнут свои двери для учеников и воспитанников: школа № 18 в деревне Черное, микрорайон Агрогородок, дом 4А; дошкольное отделение № 5 гимназии № 9 в микрорайоне Купавна; дошкольное отделение № 21 школы № 12 в микрорайоне Павлино; дошкольное отделение № 28 школы № 6 в микрорайоне Саввино.

В проекте задействовано более 20 специалистов, которые обеспечивают высокое качество и своевременность выполнения работ.

В рамках капитального ремонта на всех объектах предусмотрен целый комплекс работ: демонтаж устаревших конструкций, замена оконных блоков и инженерных сетей, обновление фасадов зданий, благоустройство прилегающих территорий с созданием новых площадок для прогулок и занятий на свежем воздухе, а также полная замена кровли.

После завершения ремонтных работ учреждения будут оснащены современным оборудованием, что повысит качество образовательного процесса и создаст комфортные условия для детей и педагогов.