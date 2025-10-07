Глава Балашихи проверил ремонт магистрального трубопровода

Глава городского округа Сергей Юров проинспектировал ход капитального ремонта магистрального трубопровода протяженностью почти один километр. Он обеспечивает теплом и горячей водой жилые дома и социальные объекты на улицах Калинина, Свердлова, Кудаковского и Заречной.

От этой магистральной сети запитаны пять центральных тепловых пунктов. Старые трубы находились в аварийном состоянии, что создавало риски для стабильного теплоснабжения. По результатам гидравлических испытаний участок был включен в региональную программу ремонта с софинансированием из бюджета Московской области.

Общий объем инвестиций в ремонт двух участков превысил 200 миллионов рублей. В настоящее время специалисты заменяют трубы диаметром 400, 300 и 250 миллиметров, а также переносят участок теплотрассы на территории одной из школ. Эти меры направлены на повышение надежности и безопасности теплоснабжения.

Работы ведутся согласно графику. Новый трубопровод обеспечит более стабильное и качественное теплоснабжение жителей, а также повысит устойчивость системы в предстоящий отопительный сезон. Завершить прокладку новой трубы планируется в октябре, а основные работы по ремонту магистрального трубопровода — к 2026 году.