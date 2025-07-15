Глава Балашихи проверил ремонт гимназии № 1

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел видеоконференцию с членами регионального правительства и главами муниципалитетов, среди которых и Сергей Юров, глава городского округа Балашиха, чтобы подвести итоги прошедшего учебного года и обсудить подготовку к новому. Одной из ключевых тем стала модернизация образовательной инфраструктуры и поддержка школьников и педагогов.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров отметил, что в Балашихе обучается свыше 109 тысяч детей. Важно обеспечить каждому ребенку доступ к качественному образованию в современных и удобных условиях рядом с домом. Для этого в Балашихе активно строят новые школы и детские сады, а также обновляют существующие образовательные учреждения. Особое внимание уделяется поддержке учителей, что способствует повышению качества обучения.

Усилия приносят ощутимые результаты. В 2024/2025 учебном году в Балашихе зафиксировано 38 стобалльных результатов на ЕГЭ, 475 выпускников получили медали, а 22 школьника стали призерами Всероссийской олимпиады.

Среди приоритетных задач — своевременное завершение капитального ремонта образовательных объектов. В этом году в Балашихе обновляют четыре учреждения: школу № 32 на улице Крупской, гимназию № 1 имени А. В. Баландина на шоссе Энтузиастов, а также дошкольные отделения № 17 школы № 7 и № 23 гимназии № 1.

Сергей Юров лично проконтролировал ход работ в гимназии № 1. Подрядчик выполнил 75% запланированных работ, все идет по графику. В здании площадью более шести тысяч квадратных метров завершены демонтаж, черновая отделка и замена инженерных коммуникаций. Сейчас ведется чистовая отделка, обновление фасада и благоустройство прилегающей территории.