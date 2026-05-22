Глава Балашихи проверил ремонт автодорог

Сергей Юров оценил темпы и качество работ, которые находятся в активной фазе. В этом году на ремонт дорог выделено порядка 300 миллионов рублей.

Дорожная техника уже работает на основных магистралях. Один из ключевых участков, на который поступило много заявок от жителей — улица Западная.

«По улице Западной у нас „Мострансавто“, в котором более 500 автобусов, выходят для того, чтобы в шесть утра перевезти наших жителей к месту назначения. Плюс хлебозавод, плюс еще теплосетевая компания и так далее», — пояснил заместитель главы округа Алексей Ковалев.

Всего в списке на капитальный ремонт — 27 участков автомобильных дорог, и Сергей Юров лично контролирует процесс.

«В этом году у нас большой объем ремонта запланирован — это самые важные улицы, по которым обращаются жители. Все работы планируем завершить уже в июне–июле», — рассказал глава муниципалитета.

Реконструкция пройдет в рамках Народной программы «Единой России». Обновят более 21 километра, а вместе с тротуарами — почти 160 тысяч квадратных метров дорожного полотна.