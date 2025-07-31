Глава Балашихи проверил капитальный ремонт гимназии № 1

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров проинспектировал качество капитального ремонта гимназии № 1 имени Алексея Баландина. Вместе с ним на проверку приехали представители подрядной организации и депутаты горсовета.

Здание гимназии требовало комплексного подхода как в части ремонта, так и в реорганизации внутреннего пространства. Специалисты выполнили значительные преобразования: оборудовали современную столовую, обустроили актовый зал на 250 мест, а на третьем этаже разместили профильные учебные кабинеты.

Кроме внутренних изменений, особое внимание уделили благоустройству прилегающей территории. Сейчас специалисты монтируют футбольное поле. Также в ближайшее время у школы появится современная спортивная площадка.

«Объект важен только с точки зрения комплексного создания комфортной образовательной среды. Мы фактически заново формируем функциональное пространство, соответствующее современным требованиям. Это новая столовая, актовый зал, кабинеты, спортивные зоны», — отметил Сергей Юров.

Все строительные и инженерные работы выполняют в соответствии с утвержденным графиком. Завершить ремонт гимназии № 1 планируют к 1 сентября.

Отметим, что обновление учебного заведения проводят в рамках реализации народной программы и партпроекта «Новая школа» при поддержке партии «Единая Россия».