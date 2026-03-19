Глава Балашихи проверил капитальный ремонт детских садов

Глава округа, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров посетил детский сад № 28 в микрорайоне Саввино и № 5 в Купавне. На обоих объектах проводятся масштабные работы по модернизации в рамках Народной программы «Единой России».

В детском саду № 28 на текущий момент полностью завершены демонтажные работы, ведется устройство инженерных систем, кровли и фасада. Общая строительная готовность объекта достигла 46%. После завершения работ учреждение сможет обеспечить современные условия для 110 воспитанников.

«Одно из ключевых направлений реализации Народной программы "Единой России" — капитальный ремонт социальных учреждений, прежде всего объектов образования. В нашем городском округе уже приведен в порядок и практически полностью обновлен целый ряд школ и детских садов. Эта работа продолжается, и наша задача — обеспечить постоянный контроль за ходом выполнения работ», — сказал Сергей Юров.

На объекте в микрорайоне Купавна также завершен основной объем демонтажных работ. Сейчас строители выполняют общестроительные задачи и прокладывают инженерные сети. Детский сад рассчитан на семь групп — его посещают более 130 детей. Текущая строительная готовность объекта составляет около 16%.

«Важно, что речь идет не просто о косметическом ремонте, а о полной модернизации учреждений: ремонтируются внутренние помещения, инженерные системы, кровля, фасады. После завершения работ детские сады будут соответствовать всем современным требованиям — как по комфорту, так и по безопасности», — отметил Сергей Юров.

Развитие социальной инфраструктуры, включая капитальный ремонт детских садов, остается одним из ключевых приоритетов Народной программы партии «Единая Россия». Такие проекты направлены на создание качественной образовательной среды и улучшение условий для дошкольного воспитания в округе.