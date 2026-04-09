Глава Балашихи проверил готовность пристройки к школе № 30

В рамках Народной программы «Единой России» в микрорайоне Гагарина ведется активное строительство пристройки к школе № 30, рассчитанной на 181 место. С ходом работ ознакомился глава Балашихи Сергей Юров.

На текущем этапе ведутся отделочные работы. Следующие этапы — завершение монтажа наружных сетей, благоустройство территории и оснащение объекта мебелью.

«Строительство социальных объектов является одним из приоритетных направлений нашей работы. При этом важно не просто возводить новые объекты, а реализовывать их в рамках программы комплексного развития застроенных территорий, чтобы появление новых жилых домов сопровождалось созданием соответствующей социальной инфраструктуры», — поделился Сергей Юров.

Строительство объекта позволит существенно расширить материально‑техническую базу образовательного учреждения: в новом блоке разместятся восемь современных учебных классов, оснащенных необходимым оборудованием. Это даст возможность увеличить количество ученических мест и равномерно распределить нагрузку между учебными сменами, что в перспективе поспособствует решению вопроса второй смены.

«Монолитные работы полностью закончены. Завершаются фасадные работы. Мы уверенно идем к тому, чтобы получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию», — рассказал руководитель строительного проекта Григорий Чернышев.

Также на территории микрорайона Гагарина ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Спортивной объект будет вмещать в себя стадион и современное здание, поделенное на две части: в одной из них будут заниматься ученики школы, вторая часть будет доступна жителям округа для занятий спортом.