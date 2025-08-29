Глава Балашихи проверил гимназию № 1 к новому учебному году

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров посетил гимназию № 1 имени Героя России Алексея Баландина, где завершился капитальный ремонт. С 1 сентября обновленное здание готово принять более тысячи учеников.

«К первому сентября гимназия полностью преобразится и встретит своих учеников. Остались лишь финальные штрихи», — отметил Сергей Юров.

В результате ремонта в гимназии созданы современные пространства: новая учительская, музей, комната детских инициатив, пищеблок полного цикла и впервые — актовый зал.

«Мы завершаем установку мебели, после чего клининговая компания подготовит помещения к учебному году», — сообщила директор гимназии Анна Скоропупова.

Обновленный фасад улучшил внешний вид здания и повысил его энергоэффективность. Учебные кабинеты оснащены новой мебелью, а на территории школы появилась современная спортивная зона с беговой дорожкой и воркаут-площадкой.

Гимназия № 1 готова обеспечить комфортные условия для обучения и развития школьников в новом учебном году.