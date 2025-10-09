Глава Балашихи проверил благоустройство Вишняковского парка

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров осмотрел ход работ второго этапа благоустройства Вишняковского парка, расположенного в районе улицы Евстафьева. В ходе совещания обсуждались текущие задачи и планы по развитию этой территории.

В рамках второго этапа планируется благоустроить лыжную трассу, установить современное освещение и организовать павильон для проката спортивного инвентаря. Окончание работ намечено на лето 2026 года.

«Мы приступили к строительству второй очереди с другой стороны Вишняковского шоссе. Эта территория исторически связана со спортивными событиями. Зимой здесь занимаются лыжным спортом, летом проходят марафоны, а также тренируются бойцы прославленной дивизии имени Ф. Э. Дзержинского. Поэтому при проектировании мы учли специфику этой территории», — отметил Сергей Юров.

Ранее, в рамках первого этапа благоустройства, для жителей парка открыли кафе и прогулочные зоны, благоустроили родник и проложили сеть тропинок, соединяющих центральную часть парка с исторической усадьбой Горенки.