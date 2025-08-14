Глава Балашихи провел встречу с сотрудниками местных предприятий

Встреча в формате выездной администрации прошла в Балашихе. Площадкой для мероприятия стала авиационная корпорация «Рубин»: здесь сотрудники различных учреждений смогли пообщаться с представителями городской администрации по самым различным вопросам, включая образование, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение и культуру.

Формат «выездной администрации» предоставляет уникальную возможность жителям задать интересующие их вопросы непосредственно представителям власти. Это позволяет оперативно получать комментарии и разъяснения, не покидая рабочего места. Такой подход значительно упрощает процесс взаимодействия между гражданами и администрацией, делая его более доступным и эффективным.

«Мы понимаем, что многие из вас живут не только в центре Балашихи, но и в окрестных микрорайонах, и ваши вопросы важны для нас. Действительно, наши трудовые коллективы — это большое количество людей, которые не могут из-за занятости обратиться лично с вопросами в администрацию. Поэтому было принято решение о проведении таких выездов, чтобы дать возможность жителям быть услышанными», — отметил Сергей Юров.

Во время встречи сотрудники могли обсудить актуальные проблемы и предложить свои идеи по улучшению жизни в городе. Обсуждение вопросов, касающихся образования, здравоохранения и культуры, показало, что жители активно интересуются судьбой своих микрорайонов и готовы участвовать в их развитии.

Администрация города призывает всех жителей активно участвовать в подобных мероприятиях.