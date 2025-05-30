Глава Балашихи провел встречу с предпринимателями в усадьбе Горенки

Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

Встреча главы округа Сергея Юрова с местными предпринимателями прошла в усадьбе Горенки в Балашихе. За круглым столом они обсудили новые возможности для ведения бизнеса и актуальные меры поддержки для тех, кто уже создал свое дело или планирует.

В мероприятии участвовали руководители предприятий, депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев, президент Торгово-промышленной палаты Анатолий Шестаков и начальник управления инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки Ольга Егерева.

На бизнес-завтраке Сергей Юров наградил почетной грамотой учредителя «Центра развития и совершенствования личности „АКМЕ“ Инну Сонину, а также вручил благодарственные письма семи предпринимателям округа.

«В Балашихе работают более 30 тысяч представителей малого и среднего бизнеса — это основа нашей экономики, драйвер роста и инноваций. Энергия и труд наших предпринимателей помогают создавать рабочие места, развивать инфраструктуру и делают жизнь в городе комфортнее», — сказал Сергей Юров.

Мероприятие прошло в рамках VIII Фестиваля бизнеса, который приурочили ко Дню российского предпринимательства и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В программу фестиваля вошли заседание научно-технического совета на базе компании ООО «НПП СК МОСТ» — члена Балашихинской Торгово-промышленной палаты, встреча бизнесменов с прокурором, занятия для подрастающего поколения в Школе начинающего предпринимателя, а еще турнир по стрельбе для представителей бизнес-сообщества и масштабная конференция от «Альфа-Банка».