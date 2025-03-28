Глава Балашихи провел встречу с коллективом НИТИ имени Снегирева

Встреча с жителями в формате «выездной администрации» прошла в Балашихе. Глава округа Сергей Юров совместно с представителями профильных управлений провел встречу с коллективом Научно-исследовательского технологического института имени Павла Снегирева в микрорайоне Железнодорожный.
Формат «выездной администрации» позволяет руководству города оперативно реагировать на запросы жителей. Помимо встреч во дворах и микрорайонах, они также проводятся с работниками балашихинских предприятий. Самые волнующие вопросы в рамках мероприятия чаще всего касаются дорог и транспорта, медицины, спорта, ЖКХ, благоустройства, образования и культуры.
НИТИ имени Снегирева — одно из ведущих предприятий в области разработки механических и электромеханических взрывателей, а также других инициирующих и детонационных устройств для боеприпасов. Институт является ассоциированным членом Российской академии ракетных и артиллерийских наук. С 2007 года АО «НИТИ имени П. И. Снегирева» входит в состав государственной корпорации «Ростех».
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