Глава Балашихи провел встречу с коллективом Академии РВСН

Глава Балашихи Сергей Юров провел встречу в формате «выездной администрации» в Академии РВСН имени Петра Великого. В мероприятии также участвовали представители структурных подразделений администрации округа.

На встрече Сергей Юров представил ключевые планы по развитию социальной инфраструктуры, транспорта, благоустройства, образования, культуры и спорта в Балашихе. Начальники профильных управлений подробно ответили на вопросы военнослужащих, преподавателей и членов их семей, касающиеся текущих программ и предстоящих проектов.

«Формат живого диалога всегда дает самый точный срез задач: где нужно ускориться, что скорректировать, на что обратить особое внимание в ближайшее время. Все обращения взяли в работу», — отметил глава Балашихи.

Организованные выездные приемы позволяют руководству оперативно реагировать на запросы жителей и институтов округа. На таких встречах традиционно наиболее востребованными остаются темы состояния дорог и транспорта, медицины, спорта, жилищно‑коммунального хозяйства, благоустройства, образования и культуры.