Глава Балашихи принял участие во втором всероссийском муниципальном форуме

Второй всероссийский муниципальный форум «Малая родина — сила России», который собрал около четырех тысяч участников из всех 89 регионов страны, прошел в День местного самоуправления в национальном центре «Россия». В форуме принял участие глава Балашихи Сергей Юров.

Мероприятие включало панельные дискуссии, стратегические сессии и презентации лучших практик в сферах благоустройства, ЖКХ, транспорта, социальной политики и поддержки бизнеса. В рамках форума также прошел фестиваль «Сердце Родины» и церемония вручения второй всероссийской муниципальной премии «Служение» с участием президента России Владимира Путина, где были отмечены выдающиеся достижения в сфере местного самоуправления.

«Президент Владимир Путин в своем обращении подчеркнул, что работа на муниципальном уровне — это большая ответственность и важнейшая миссия для государства и общества», — отметил Сергей Юров.

Глава Балашихи также посетил национальный центр «Россия» — уникальное пространство, созданное по указу президента Владимира Путина. Здесь представлены лучшие региональные достижения, инновационные проекты и культурное наследие страны.