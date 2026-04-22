Представители местных муниципалитетов и федеральных органов власти встретились на форуме в Балашихе, чтобы обсудить ключевые вопросы развития регионов. Эта встреча стала важной площадкой для обмена опытом и лучшими практиками в сфере управления городами и районами.

Главной темой обсуждения стало формирование новой Народной программы партии «Единая Россия», которая создается на основе предложений и инициатив, поступающих именно с муниципального уровня, то есть снизу — от самих городов и поселений. Глава Балашихи Сергей Юров подчеркнул, что для его команды участие в форуме — это не просто формальность, а реальная возможность донести позицию своего округа, представить собственные наработки и, что очень важно, учесть лучшие решения, найденные в других регионах. Он пообещал и дальше системно работать над развитием округа и реализовывать те инициативы, которые действительно важны для простых людей.

Участники форума уделили особое внимание развитию инфраструктуры, социальной сферы и поддержке семей, а также подробно обсудили модернизацию жилищно-коммунального хозяйства и способы повышения качества жизни в российских городах.

Народная программа формируется с учетом мнений жителей, и только совместная работа власти и граждан позволяет добиваться конкретных результатов и реально улучшать жизнь людей. Сбор предложений от жителей продолжается на платформе естьрезультат.рф — любой желающий может оставить свою идею по развитию образования, здравоохранения, транспорта или культуры в своем городе.