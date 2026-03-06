Глава Балашихи поздравил пациенток госпиталя Росгвардии с 8 Марта

Глава городского округа Балашиха и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров вместе с активистами «Молодой Гвардии» посетил Главный военный клинический госпиталь Росгвардии, чтобы поздравить пациенток с наступающим Международным женским днем. В этом важном мероприятии также принял участие главный врач госпиталя, генерал-майор медицинской службы Олег Багаев.

Сергей Юров и его команда вручили подарки и цветы 120 женщинам, среди которых были военнослужащие, вдовы и жены военных. Это событие стало символом уважения и признания заслуг женщин, которые, несмотря на трудные обстоятельства, продолжают оставаться сильными и стойкими.

«8 Марта — один из самых любимых и долгожданных праздников для нас, мужчин. Это день, когда мы можем сказать слова благодарности и признания женщинам, которые рядом с нами. Сегодня особенно важно подарить вам тепло, внимание и поддержку. Желаю вам скорейшего выздоровления, настоящего женского счастья, чтобы рядом всегда были надежные мужчины, которые будут любить, заботиться и радовать вас не только в праздник, но и каждый день», — отметил Сергей Юров.

Главный военный клинический госпиталь Росгвардии является одним из крупнейших медицинских учреждений ведомства, рассчитанным на 1200 коек. На его территории функционируют четыре специализированных центра и более 40 лечебно-диагностических отделений. Госпиталь оснащен современным медицинским оборудованием, что позволяет внедрять новые методики лечения и вести научную работу по подготовке медицинских кадров.

В планах учреждения — строительство нового хирургического корпуса и центра анестезиологии и реанимации с гибридными операционными. Эти инициативы направлены на улучшение качества медицинской помощи и повышение уровня обслуживания пациентов.