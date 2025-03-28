Глава Балашихи поучаствовал во всероссийской дискуссии об инфраструктуре городов

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров принял участие в открытой дискуссии «Развитие инфраструктуры городов как национальная цель Российской Федерации», организованной Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления. Мероприятие стало платформой для обмена опытом и обсуждения ключевых вопросов, влияющих на качество жизни горожан.

В ходе встречи рассматривались вопросы создания комфортной и безопасной городской среды, стратегического планирования развития современных городов, цифровизации и внедрения «умных городов», доступности инфраструктуры социальных услуг, экологических инициатив, транспортной мобильности, благоустройства, развития туризма, сохранения исторического наследия, обеспечения безопасности, программ здоровья и патриотического воспитания молодежи.

«Благодарю за возможность обменяться опытом и обсудить актуальные вопросы городского развития с коллегами из разных регионов. Особое внимание мы уделили вовлечению жителей в решение городских задач», — отметил Юров.

В Балашихе активно реализуются проекты по созданию комфортной городской среды. В 2017 году была разработана концепция «Долина реки Пехорка», направленная на создание современных городских пространств, объединенных между собой. В разработку концепций и проектов вовлекаются активные жители через встречи, голосования и утверждение проектов. За это время создано 26 пространств, включая парки, скверы и лесопарки, все подключенные к системе «Безопасный регион». В прошлом году общее количество посетителей парков составило более девять миллионов человек.