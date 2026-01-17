Глава Балашихи посетил храм Святого Федора Ушакова после ремонта

16 января глава округа посетил Храм святого праведного воина Федора Ушакова в Купавне после капитального ремонта. Вместе с ним работы осмотрели заместители главы округа, епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай, а также священнослужители.

В рамках обхода обсуждались благоустройство прихрамовой территории, внутренняя отделка и формирование интерьера. Заместитель главы округа Кирилл Тимашков сообщил, что определена дата освящения храма — в День Военно-морского флота.

Строительство храма началось в 2011 году с дома причта и домового храма. Первое архиерейское богослужение состоялось 11 февраля 2012 года, а с 18 марта 2012 года в храме проводятся регулярные службы. В последующие годы были возведены стены и перекрытия, освящены купол и крест, установлены колокола и рака с частицей мощей святого праведного воина Феодора.

За период с 2019 по 2025 год были завершены работы по проектированию и изготовлению иконостаса, облицовке цоколя гранитом, росписи храма и написанию иконы святителя Николая.