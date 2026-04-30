Глава Балашихи подал документы на участие в предварительном голосовании

Глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров выдвинул свою кандидатуру для участия в предварительном голосовании партии. Он более 20 лет работает в системе местного самоуправления: прошел путь от специалиста до главы округа.

Сергей Юров отметил, что последние девять лет работает главой Балашихи и хорошо понимает запросы жителей, задачи муниципалитетов и региона.

«Уверен, что мой опыт, знание территории и выстроенное взаимодействие с областными коллегами позволят эффективно представлять интересы наших жителей уже на федеральном уровне. За последние годы нам удалось реализовать ряд значимых проектов — от строительства социальных объектов до решения системных инфраструктурных вопросов. Но впереди еще много задач, и важно продолжать эту работу», — отметил руководитель муниципалитета.

Предварительное голосование «Единой России» традиционно проходит в открытом формате и направлено на формирование списка кандидатов с учетом мнения жителей. Принять участие в процедуре могут все зарегистрированные избиратели старше 18 лет.

Срок выдвижения кандидатов на предварительное голосование продлен до 14 мая. Уже сейчас проходит регистрация избирателей для участия в электронном голосовании на сайте PG.ER.RU с подтверждением через «Госуслуги».

Само предварительное голосование пройдет с 25 по 31 мая. Итоги процедуры станут основой для формирования списка кандидатов от партии на выборах в сентябре 2026 года.