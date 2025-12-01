Глава Балашихи побывал с рабочим визитом в Узбекистане

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров совершил рабочую поездку в Узбекистан, посетив Самарканд и Ташкент для обмена опытом и налаживания деловых и культурных связей. В Самарканде состоялась встреча с хокимом города Фазлиддином Умаровым.

Стороны обсудили возможности сотрудничества: Самарканд активно привлекает инвесторов и реализует масштабные проекты, представляющие интерес для Подмосковья.

«Договорились выстраивать тесное сотрудничество в самых разных отраслях. Будем делиться своим опытом, внимательно изучать опыт коллег», — подчеркнул Сергей Юров.

В рамках визита глава округа изучил систему частного образования Узбекистана, посетив American International School и Sam IT Global, где ознакомился с подходами к обучению и интеграции цифровых компетенций. В Самаркандской области Юров осмотрел один из крупнейших металлургических заводов Центральной Азии — предприятие площадью около 150 гектаров, выпускающее девять видов продукции, сотрудничающее с российскими компаниями и работающее на внутренний и экспортный рынки. На заводе трудятся свыше 3 тысяч человек, в том числе иностранные специалисты.

Особое внимание было уделено знакомству с проектом «умного города» Ширин. Комплекс включает цифровые решения для управления инфраструктурой, энергоэффективные технологии и современные системы безопасности — решения, схожие с теми, которые внедряются в Московской области. Обмен идеями и практиками в этой сфере может способствовать ускорению цифровой трансформации и повышению качества городской среды в Балашихе.

Помимо деловых встреч, Сергей Юров посетил Спасо‑Преображенский кафедральный собор — один из главных православных храмов Узбекистана.

«Собор впечатляет не только своей историей и архитектурой, но и атмосферой — спокойной, теплой, наполненной молитвой и уважением к многовековым традициям. Такие места объединяют людей, независимо от границ и расстояний, напоминая о духовных ценностях, которые всегда остаются общими», — отметил Юров.

В Ташкенте Юров встретился с председателем комитета законодательной палаты парламента Узбекистана Бобуром Бекмуродовым. В ходе переговоров обсуждалось расширение деловых связей между предприятиями Балашихи и узбекскими инвесторами.

Визит позволил установить прямые контакты с узбекскими коллегами, изучить передовые практики в области образования, промышленного производства и цифрового градостроительства, а также наметить направления для дальнейшего сотрудничества, которое может принести практические выгоды для развития городской инфраструктуры и экономики Балашихи.