Глава Балашихи оценил новую спортивную площадку на Заречной улице

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров провел осмотр новой многофункциональной спортивной площадки на улице Заречной. Работы находятся на финальной стадии, и вскоре жители смогут воспользоваться современным пространством для занятий спортом и активного отдыха.

Спортивная площадка возводится в рамках региональной программы и полностью соответствует всем современным требованиям безопасности и комфорта. Уже установлены ворота для мини-футбола и гандбола, баскетбольные стойки, а также универсальное резиновое покрытие размером 20×38 метров, которое обеспечит безопасность во время тренировок и игр. Кроме того, предусмотрено современное освещение, что позволит заниматься спортом даже в вечернее время.

«Проверил, как завершаются работы — скоро у жителей будет еще одно современное и удобное место для занятий спортом и активного отдыха», — отметил Сергей Юров.

После завершения всех работ новая спортивная площадка станет центром притяжения для жителей микрорайона. Здесь смогут проводить тренировки и дворовые турниры для людей всех возрастов. Это не только способствует укреплению здоровья, но и способствует формированию сообщества, объединяя жителей вокруг общих интересов и увлечений.

Создание многофункциональных спортивных объектов — это важный шаг к улучшению качества жизни в Балашихе. Городская администрация продолжает работать над развитием инфраструктуры для активного отдыха, что открывает новые возможности для физической активности и социализации жителей.