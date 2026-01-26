Глава Балашихи обсудил со студентами развитие округа

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров провел открытый диалог со студентами университета имени В. И. Вернадского. Во встрече также приняли участие заместитель главы Лилия Татевосян, начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Никита Тарасевич, главный врач Московского областного онкологического диспансера Владимир Асташов и ректор университета Елена Певцова.

Студенты получили возможность задать вопросы, касающиеся развития Балашихи, возможностей для молодежи, управленческой деятельности и взаимодействия муниципалитета с образовательными организациями. В ходе беседы обсуждались студенческая жизнь, профессиональное самоопределение и перспективы реализации совместных проектов университета с предприятиями округа.

Особое внимание было уделено сочетанию классического экономического образования и современных «зеленых» компетенций — направлению, которому в вузе уделяется повышенное внимание. Сергей Юров поделился личным студенческим опытом и рассказал о мотивации, приведшей его в управленческую сферу.

«Приятно видеть активных, думающих, неравнодушных студентов, которые искренне интересуются жизнью города и своим будущим. Ребята сами отметили, что Балашиха сегодня — один из самых молодежных округов Подмосковья, и для нас важно создавать здесь условия, чтобы учеба, самореализация и старт карьеры были комфортными и перспективными», — подчеркнул глава округа.

Встреча подчеркнула намерение администрации укреплять сотрудничество с вузом и поддерживать инициативы студентов, направленные на развитие города и создание возможностей для профессионального роста.