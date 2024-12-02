Глава Балашихи Юров провел прием жителей по вопросам медицинской помощи

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» и руководитель Балашихи Сергей Юров встретился с жителям муниципалитета. Вместе обсудили вопросы получения медицинской помощи и строительства новой школы.

Жители Балашихи обратились к секретарю местного отделения партии «Единая Россия» Сергею Юрову по поводу получения медицинской помощи и строительства новой школы в муниципалитете. Руководитель округа пообещал, что по всем вопросам примет меры.

«Наша партия — это объединение активных и неравнодушных людей. Благодаря программам „Единой России“ нам удается реализовывать важнейшие проекты в жизни наших граждан — строить школы и детские сады, поддерживать старшее поколение и способствовать развитию молодежи», — подчеркнул он.

Отметим, что Сергей Юров регулярно проводит встречи с горожанами. Это помогает оперативно выявить основные проблемы, которые беспокоят людей, а также найти пути их решения.

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