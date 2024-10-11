Глава Балашихи Юров передал раненым бойцам в госпиталь гуманитарную помощь

Глава Балашихи Сергей Юров встретился с раненными бойцами в военном госпитале имени Бурденко. Вместе с руководителем регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Еленой Жарой он привез санитарно-гигиенические принадлежности.

Посещение госпиталя стало важной частью работы по поддержке военнослужащих. Кроме этого, такие визиты укрепляют отношения между администрацией и медицинскими учреждениями.

«Встретились с раненными бойцами из Балашихи, которые сегодня проходят лечение в военном госпитале имени Бурденко. От волонтеров и предпринимателей города передали гуманитарную помощь и подарки. Желаю скорейшего выздоровления», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

В муниципалитете работают три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи, где жители могут оставить вещи и продукты для военнослужащих. Пункты расположены в Общественной палате на проспекте Ленина, дом № 7/1, а также в местных отделениях партии «Единая Россия» на улице Парковой, дом № 7, и на Октябрьской улице, дом № 11, в микрорайоне Железнодорожный.

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