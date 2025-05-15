Глава Балашихи доложил губернатору Подмосковья об итогах месяца чистоты

На видеоконференции, проведенной губернатором Московской области Андреем Воробьевым с участием членов регионального правительства и глав муниципалитетов, обсудили результаты «Месяца чистоты». Об итогах мероприятия в Балашихе рассказал руководитель округа Сергей Юров.

С середины марта в Балашихе провели семь субботников, в которых приняли участие более 45 тысяч человек. Совместными усилиями жителей, коммунальных служб и волонтеров очистили свыше 6,3 квадратных километров территории, собрали около шести тысяч кубических метров мусора.

«Это была интенсивная кампания, направленная на очистку улиц, дворов и дорог после зимы. Важную роль в этом играют камеры системы „Безопасный регион“. Мы должны использовать все законные и современные инструменты, чтобы обеспечить чистоту, которую ждут жители», — подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Такие мероприятия не только улучшают облик города, но и укрепляют дух сообщества, объединяя людей ради общей цели — создания комфортной и чистой городской среды.