Глава Ассоциации ветеранов СВО в Шатуре побывал на встрече с губернатором Подмосковья

Руководитель шатурского отделения Ассоциации ветеранов СВО Василий Карпов принял участие во встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Мероприятие прошло в региональном филиале Государственного фонда «Защитники Отечества»

Ассоциация ветеранов СВО заработала в Московской области в феврале и объединила всех, кто помогает участникам спецоперации и их семьям, решает вопросы с трудоустройством тех, кто вернулся с фронта.

Президент сделал акцент на том, что работа должна быть выстроена на внимании и взаимодействии с ветеранами, на системном подходе и едином стандарте.

«Главное — получать информацию из первых уст и привлекать к обсуждению наболевших тем тех, кто владеет информацией изнутри и обо всем знает не понаслышке», — прокомментировал Василий Карпов.

Сейчас на повестке дня особенно актуально стоят вопросы оказания помощи участникам СВО и членам их семей.

«С решением вопросов по выплатам, документам, реабилитации и лечению нам помогает Госфонд „Защитники Отечества“», — добавил Андрей Воробьев.