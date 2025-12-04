Глав Серпухова проверил капремонт в двух учреждениях культуры

Сразу два объекта осмотрели народные избранники и глава муниципалитета. Выезд прошел в рамках еженедельного контроля.

Участие в выезде принял глава городского округа Серпухов Алексей Шимко, депутат Мособлдумы Татьяна Карзубова и муниципальный депутат Надежда Еремина.

Первой точкой стал Дворец культуры «Исток». Специалисты уже заменили здесь кровлю, уложили черновые полы, утеплили чердак.

Сейчас они монтируют систему отопления и электрические сети, занимаются черновой отделкой и устанавливают монолитные крыльца со стороны улицы. Скоро рабочие начнут обустраивать отмостки и заниматься чистовой отделкой внутренних помещений, включая монтаж окон.

В исторической части здания реставрируют кирпичную кладку на лестничной клетке и в фойе. Далее здесь проведут защитную обработку. Пристройку здания окрасят под цвет кирпича.

Второй точкой выезда стала Детская школа искусств «Синтез» на Московском шоссе. Здесь уже завершен демонтаж старых конструкций.

Рабочие приступили к кладке внутренних перегородок и оштукатуриванию стен. Также они продолжают монтировать кровлю.

На стройплощадке задействованы 35 специалистов. На следующей неделе бригаду увеличат на 10 человек.

В конце года начнут монтировать фасад. Сейчас идут работы над дизайн-проектом. В начале следующего года стартует чистовая отделка.

«Качество и сроки — на еженедельном контроле. Наши культурные центры должны стать современными и комфортными для учащихся клубных формирований и зрителей», — сказал Алексей Шимко.