Глав пресс-центров сообщества «Юные инспектора движения» наградили в Можайске

Круглый стол, посвященный годовщине создания Всероссийского объединения детей и подростков «Юные инспектора движения», прошел в Можайском округе. Председатель совета депутатов муниципалитета Лидия Афанасьева вручила руководителям пресс-центров почетные грамоты за активное участие и содействие в развитии сообщества.

На встрече юные инспектора движения рассказали о том, как изучают правила безопасного поведения на дорогах, информируют сверстников, помогают сотрудникам Госавтоинспекции организовывать и проводить профилактические акции и мероприятия.

Как рассказала председатель совета депутатов Можайского муниципального округа Лидия Афанасьева, с каждым годом все больше школьников становятся участниками сообщества юных инспекторов дорожного движения. Она отметила глав пресс-центров объединения почетными грамотами.

Первый пресс-центр в Можайске появился около пяти лет назад, его открыли в Доме детского творчества. Тогда педагог Ольга Козлова собрала активных ребят, которые заинтересовались движением. Сейчас юные журналисты «Зебры» ведут сообщество в социальных сетях, публикуют новости о мероприятиях в школах округа, размещают лучшие творческие работы на тему дорожной безопасности. В 2023 и 2024 годах пресс-центр «Зебра» стал лидером в номинациях «Самый прогрессивный» и «Самый пишущий» в рейтинге газеты «Добрая дорога детства».

Еще один пресс-центр «Азбука безопасности» заработал в школе «Гармония» в Можайске год назад. Его радиопередачи о правилах поведения на дороге, а также о пожарной безопасности, безопасности в быту слушают около 700 учащихся образовательного учреждения.