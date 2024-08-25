Глав Чехова Михаил Собакин провел встречу с добровольной народной дружиной

Члены народных дружин получат не только специальное обмундирование, но и увеличенное материальное поощрение. Глава городского округа Чехов Михаил Собакин отметил, что для дружинников предоставят дополнительные стимулы, включая бесплатный доступ в спортивный зал и льготный проезд в общественном транспорте.

«Стимулирование мы можем предоставить, спортивный зал бесплатный для наших дружинников. Проезд в общественном транспорте на территории городского округа. Возможность такая есть. Люди отрываются от своей семьи, с которой могли бы провести свое время. Провести время дома. А идут и следят за тем, чтобы не было конфликтов, либо пресечение каких-либо противоправных действий», — отметил глава округа.

Напомним, что народная дружина в Чехове функционирует уже шесть лет и активно сотрудничает с правоохранительными органами. В первом полугодии 2023 года дружинники приняли участие в совместном патрулировании округа с сотрудниками полиции 136 раз, выявив 13 преступлений и пять административных правонарушений.

Для повышения эффективности работы дружинников разработано мобильное приложение, которое закрепляет функционал личного состава и их действий. Это позволит улучшить координацию и взаимодействие между участниками охраны порядка.

Трансформация Народных дружин в Чехове направлена на создание более безопасной городской среды и укрепление доверия между населением и правоохранительными органами.