ГК «Малино» в Подмосковье направило 60 заявок на целевое обучение в аграрных вузах

Сельхозпроизводители Подмосковья принимают активное участие в подготовке кадров для аграрного сектора, работая совместно с профильными вузами. Так, группы компания «Малино» разместили более 60 заявок на целевое обучение на 2027 учебный год.

В число приоритетных специальностей вошли гидромелиорация, агроинженерия, эксплуатация сельскохозяйственной техники, агрономия, агрохимия, и другие. Заявки направили в ведущие вузы: Тимирязевскую академию, Университет Вернадского, Рязанский агротехнологический университет. Также «Малино» расширит сотрудничество с Брянским государственным аграрным университетом, Тверской государственной сельскохозяйственной академией и Луганским государственным аграрным университетом Ворошилова.

Предприятия также проводит для студентов стажировки под руководством опытных наставников из числа действующих специалистов.

«Малино» специализируется на картофелеводстве и овощеводстве открытого грунта. Продукция компании занимает заметную долю на рынке, ее можно найти в крупнейших торговых сетях России.