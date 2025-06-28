ГИТИС и «Иннопрактика» впервые присоединились к «Умным каникулам» в Подмосковье

В 2025 году к образовательному проекту «Умные каникулы» в Подмосковье впервые присоединился ГИТИС — Российский институт театрального искусства. Совместно с компанией «Иннопрактика» они запустили всероссийский исторический проект «Разгон Констелляции» на базе школ региона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Школьники с 5-го по 10-й классы из 100 учебных заведений приняли участие в творческих конкурсах, сняли видео, вдохновляясь историческими событиями. В образовательных центрах «Багратион» и «Вершина» для них прошли театральные постановки, в которых ребята смогли погрузиться в атмосферу прошлого. Им рассказали, как Екатерина Великая, несмотря на страх, решилась на прививку от оспы, тем самым защитив страну от эпидемии. Еще одна постановка была посвящена Михаилу Романову, с приходом которого к власти завершилась Смута и началась новая эпоха.

«История — это не только учебники, но, прежде всего, человеческие судьбы, сложный выбор, который совершали государственные деятели. Такие театральные постановки помогают детям по-настоящему прожить прошлое, увидеть в нем отражение настоящего, почувствовать связь времен. Это особенно важно в формировании ценностей, патриотизма и понимания своей культуры», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Авторов лучших видеоработ наградили памятными призами от компании «Иннопрактика». Так, первое место заняла школа № 5 из Электростали, второе — «Эффективная школа» из Серпухова, третье — гимназия № 10 из Пушкино.

«Наша задача — не просто рассказать о событиях прошлого, а дать школьникам возможность прожить их, ощутить, какой груз ответственности брали на себя исторические персонажи. При этом многие из которых были довольно молодыми людьми. Мы видим, с каким интересом дети участвуют в постановках, насколько искренне реагируют на происходящее», — рассказал генеральный директор АНО «Медиапрактика» Андрей Серов.

В ведомстве отметили, что «Умные каникулы» — это не просто интересный летний досуг, а ещёеи способ взглянуть на школьные предметы по-новому.

«Я бы хотел поблагодарить наших давних и постоянных партнеров — компании „Иннопрактика“, „Газпромбанк“ (АО) — а также и Российское военно-историческое общество за саму идею, которая вдохновила наших студентов-драматургов, режиссеров, актеров, для многих из которых проект „Разгон Констелляции“ стал первым профессиональным и очень ответственным проектом, вдохновила всех нас, позволила погрузиться в историю и пережить узловые моменты, переломившие ход событий», — заключил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Благодаря таким инициативам, как «Разгон Констелляции», ребята воспринимают историю не как сухие даты, а как живой, эмоциональный и осмысленный рассказ.