Гитаристы из Воскресенска победили на международном конкурсе

Международный фестиваль искусства «Зимний звон» проходил в дистанционном формате. Юные гитаристы из Воскресенска приняли в нем участие и показали высокий результат.

Городской округ представляли на конкурсе воспитанники студии игры на гитаре «Музыкальная лаборатория» Дворца культуры «Юбилейный», которой руководит Оксана Белобородова. Музыканты представили на суд жюри композицию «Звезда по имени Солнце» Виктора Цоя в номинации «Гитара».

Выступление гитаристов из Воскресенска получило высокие оценки, результатом чего стал диплом лауреата первой степени. Руководителя студии наградили за вклад в развитие культуры благодарственным письмом от имени оргкомитета международного фестиваля искусства.

Главной целью конкурса являлась мотивация участников к активной творческой деятельности, направленной на развитие способностей.

Воспитанники Дворца культуры «Юбилейный» постоянно участвуют в конкурсах и фестивалях различного уровня, где становятся победителями и призерами.