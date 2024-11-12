Гитаристка из Лобни стала лауреатом регионального конкурса

Воспитанница Лобненской детской школы искусств Полина Логинова стала лауреатом второй степени на конкурсе гитаристов «Победитель», посвященном памяти Александра Пономарчука. Конкурс ежегодно проходит в детской школе искусств имени Якова Флиера, где собираются талантливые музыканты со всего Подмосковья.

В этом году участники выступали в разных номинациях: солисты, ансамбли, смешанные группы и «учитель и ученик» в пяти возрастных категориях. Полина показала высокий уровень мастерства, который позволил ей войти в число победителей. Юная гитаристка занимается под руководством преподавателя Галины Койновой, которая уже много лет успешно готовит учеников к конкурсам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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