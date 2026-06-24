Гитарист из Лобни стал лауреатом всероссийского конкурса

Ученик Лобненской детской школы искусств Владимир Климчук занял второе место на VII Всероссийском конкурсе классической гитары «Таврика» в Евпатории. Состязание прошло 19–21 июля при поддержке Министерства культуры Республики Крым и администрации города.

В Евпатории завершился VII Всероссийский конкурс классической гитары «Таврика», который собрал молодых исполнителей из разных регионов страны. В числе участников был воспитанник отделения музыкального искусства Лобненской детской школы искусств Владимир Климчук. По итогам прослушиваний он был отмечен жюри и стал лауреатом II степени.

Работу конкурсантов оценивала профессиональная комиссия, в которую вошли ведущие музыканты и педагоги. Среди них профессор Евгений Финкельштейн, преподаватель ДМШ при МССМШ имени Гнесиных Денис Притула, заслуженный работник культуры Республики Крым Анатолий Радковский и другие специалисты в области классической гитары.

Высокую оценку получила и педагог юного музыканта Галина Койнова. Ей вручили благодарность за развитие исполнительской школы классической гитары и профессиональный подход к обучению.

В Лобненской детской школе искусств отметили успех своего ученика и подчеркнули его настойчивость и интерес к занятиям.

«Владимир очень талантливый и трудолюбивый ученик. Он занимается гитарой с большим интересом и постоянно совершенствует свое мастерство. Победа на всероссийском конкурсе стала результатом его упорства и качественной работы педагога», — отметили в учреждении.