Гитарист из Лобни стал лауреатом международного конкурса

9 февраля 2026 года в Воронеже завершился XIII Международный конкурс-фестиваль «Гитара России», собравший талантливых исполнителей со всей страны и из-за рубежа. Воспитанник Лобненской детской школы искусств Владимир Климчук блестяще выступил на этом престижном творческом состязании, завоевав звание лауреата III степени.

Юный музыкант готовился к конкурсу под руководством своего педагога по классу гитары Галины Койновой. Эта победа является результатом упорной работы, таланта и высокого профессионализма как ученика, так и его наставницы.

Лобненская детская школа искусств, расположенная по адресу: улица Ленина, 15а, ведет свою историю с 1966 года. Учреждение имеет богатые традиции, а его воспитанники регулярно становятся участниками и лауреатами конкурсов, фестивалей и концертов различного уровня, внося вклад в культурную жизнь города и поддерживая его творческую репутацию.