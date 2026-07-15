Гинеколог из Чехова Поздоровкина рассказала об опасности ВПЧ

В рамках Недели профилактики инфекций, передающихся половым путем, гинеколог высшей категории Елена Поздоровкина обратила внимание на вирус папилломы человека — одну из самых распространенных и потенциально опасных ИППП. Главная сложность инфекции в том, что она долгое время протекает бессимптомно: человек может не подозревать о своем носительстве годами.

Как пояснил специалист, ВПЧ — это целая группа вирусов с разной степенью опасности. Онкогенные типы 16 и 18 напрямую связаны с развитием злокачественных новообразований: именно они становятся причиной 99% случаев рака шейки матки. Типы 6 и 11 не приводят к онкологии, но провоцируют появление остроконечных кондилом — образований на коже и слизистых оболочках.

Эффективной мерой защиты от ВПЧ остается вакцинация. Прививку рекомендуют делать подросткам в возрасте 9–14 лет — до начала половой жизни. В детской поликлинике можно пройти вакцинацию препаратом «Гардасил» — он защищает от четырех наиболее опасных типов вируса. На сегодня это единственная вакцина, которая помогает предотвратить онкологические заболевания, ассоциированные с ВПЧ. Для вакцинации нужно предварительно обратиться в кабинет иммунопрофилактики.

«Кроме того, регулярные скрининги — ПАП-тест — позволяют выявить предраковые изменения на ранних стадиях и успешно их лечить. ВПЧ — не приговор, современная медицина располагает средствами для профилактики и контроля. Берегите себя, запишитесь к акушеру-гинекологу и пройдите обследование», — сказала Елена Поздоровкина.

Записаться на прием к врачам женской консультации Чеховской больницы можно по телефону 122, на региональном портале «Здоровье», в приложении «Макс» и через инфоматы в поликлиниках.

Для пациенток без жалоб доступна помощь без предварительной записи.