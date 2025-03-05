Гинеколог Ирина Зеленькова напомнил о важности репродуктивной диспансеризации

Репродуктивная диспансеризация дает возможность женщинам на ранней стадии выявить патологии, которые мешают забеременеть. О том, почему важно регулярно проходить обследования, рассказала гинеколог из больницы в Домодедове Ирина Зеленькова.

Репродуктивная диспансеризация включает в себя медосмотр гинеколога, а также цитологической исследование шейки матки, обследование на определение ДНК вирусов папилломы человека и опасных инфекций.

«Часто бывает так, что пациентка даже не догадывается о том, что не может забеременеть по причине наличия каких-либо хронических инфекций или гинекологического заболевания. Поэтому так важно ежегодно посещать врача акушера-гинеколога даже если ничего не беспокоит», — отметила Ирина Зеленькова.

При отклонениях от нормы пациентку направят на второй этап диспансеризации.

Получить направление на обследование можно у лечащего врача. Записаться на прием можно по телефону 122, через Telegram-бот и интернет-портал «Здоровье».