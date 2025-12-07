Гимназисты Подольска присоединились к международной акции «Тест по истории»

В день контрнаступления в битве под Москвой ученики приняли участие в международной акции «Тест по истории». Более 150 ребят из гимназии имени Подольских курсантов написали тест по истории по теме — «Уроки Второй мировой».

Обучающиеся седьмых, восьмых, девятых и десятых классов ответили на 40 вопросов, к каждому из которых были даны четыре варианта ответов. Сами вопросы разработаны лучшими историками Российского военно-исторического общества. Проверят знания ребят учителя истории, после чего передадут информацию классным руководителям.

«Есть довольно сложные вопросы. Интересный тест», — поделился ученик 10 класса Илья Дмитриев.

Международная акция «Тест по истории» — масштабная просветительская инициатива. С 2015 года ее реализуют молодежные парламенты по всей стране. Всего за время проведения акции в ней приняли участие более 50 млн человек в России и за рубежом.