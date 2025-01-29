Гимназисты из Лобни приняли участие в областном театральном фестивале

VII фестиваль-практикум «Рождественское Со-Бытие» среди православных образовательных учреждений прошел в Подмосковье. На нем побывали воспитанники православной гимназии во имя святого Филарета Московского.

За четыре дня проведения конкурса в его рамках провели множество различных мероприятий. Состоялись показы и обсуждение рождественских спектаклей, мастер-классы от специалистов театрального искусства, народные гуляния и другие.

Творческие коллективы из православных школ и их педагоги представили на открытии фестиваля свои «визитные карточки». На закрытии юные артисты показали небольшие сценки по сказке «Теремок» в стиле театров разных исторических эпох.

По итогам фестиваля театральный коллектив православной гимназии во имя святого Филарета Московского получил награду «За художественную смелость». Сценарий спектакля «Дикий принц» был написан при участии режиссера Екатерины Гримайло, а также учащихся и преподавателей гимназии.