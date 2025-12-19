Гимназисты из Дмитрова побывали в китайском городе-побратиме Чжаоцине

Визит делегации учеников и педагогов гимназии «Дмитров» в среднюю школу городского округа Чжаоцин провинции Гуандун Китайской Народной Республики состоялся с 4 по 14 декабря при содействии главы Дмитровского округа Михаила Шувалова. Программа пребывания ребят в Чжаоцине была насыщенной и содержательной.

10 школьников, изучающих китайский язык, провели выходные в китайских семьях. Школьники посетили чайную и мандариновую плантации, попробовали себя в изготовлении чая, собрали мандарины и вместе с китайскими сверстниками и их родителями приняли участие в соревнованиях по гребле на драконьих лодках.

Программа также включала экскурсии в музеи, исторические парки и знакомство с образовательной системой — ребята побывали в учебных корпусах школы «Гуандун Чжаоцин» и детском саду, занимались на уроках с местными учениками. Все общение проходило на китайском и английском языках. Школьники подготовили фильм о Дмитрове и гимназии, выступление в русских народных костюмах, а также передали принимающей стороне памятные подарки с национальным колоритом.

Напомним, что гимназия «Дмитров» с 2023 года активно развивает направление школьных обменов, реализует курс по изучению китайского языка, входит в сотню лучших школ Московской области и является участником международного образовательного проекта. Уже в феврале гимназия примет ответную делегацию китайских школьников и педагогов.