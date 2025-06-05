Гимназисты из Дмитрова победили на всероссийском конкурсе творческих проектов

Заключительный этап всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов для дошкольников и младших школьников «Я — исследователь!» прошел в Сочи. В этом году в соревновании приняли участие 253 школьника из 27 регионов России, продемонстрировав свои научные и творческие достижения.

В первый день участники представляли свои проекты в формате стендовых презентаций, а на второй день защищали их перед экспертами, участвовали в научных дискуссиях и отстаивали свои идеи. Жюри высоко оценило подготовку конкурсантов из Дмитрова, отметив их умение аргументированно вести диалог как со сверстниками, так и со взрослыми.

Пять учеников начальной школы гимназии «Дмитров» достойно представили Московскую область и вернулись с отличными результатами. Варвара Лукьянова, Вера Буслаева и Савелий Макаров получили Дипломы I степени, а Кирилл Поташов и Василиса Домбровская стали лауреатами конкурса.

«Поздравляю победителей и благодарю ребят за труд, целеустремлённость и достойное представление Дмитровской земли. Отдельные слова признательности — родителям и педагогам-наставникам, которые поддерживали участников на этом важном этапе», — прокомментировал глава Дмитровского округа Иван Курданин.