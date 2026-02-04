Гимназисты Домодедова подружились со школьниками из Нигерии

Ученики Православной классической гимназии имени преподобного Серафима Саровского в Домодедово два года поддерживают общение со сверстниками из приходской школы в Нигерии. Школьники обмениваются письмами и видеопосланиями, поздравляют друг друга с православными праздниками.

Дети делятся рассказами о своей жизни, учебе, увлечениях и традициях. Они предпочитают писать письма от руки, а затем обмениваться сканами, считая такой формат более живым и личным.

Директор гимназии Евгений Евдокимов отметил, что православие стало мостом, который объединил детей, живущих на разных континентах. Общение помогает школьникам расширять кругозор, учиться уважению к культуре других стран и осознавать себя частью большого православного сообщества.

В проекте участвуют ученики 4–6 классов. Для домодедовских гимназистов это также дополнительная мотивация к изучению английского языка. Подготовка писем и видеосообщений проходит при участии педагогов. Такой формат общения развивает не только языковые навыки, но и коммуникативные и социальные компетенции детей.

Связь между школами поддерживается и на уровне духовенства. Иерей Даниэль Агбаза, благочинный приходов Северо-Африканской епархии в Нигерии, отметил, что для нигерийских школьников переписка стала важной частью духовной и образовательной жизни. Письма читают вслух после занятий воскресной школы, обсуждают и задают вопросы.

Сейчас ученики гимназии готовят новые письма и поздравления к празднику Пасхи.