Гимназию в селе Тарасовка округа Пушкинский проверили к новому учебному году

Перед стартом нового учебного года образовательные учреждения городского округа Пушкинский проходят обязательную комплексную проверку. Специальная комиссия 23 июля посетила гимназию в селе Тарасовка.

В ее состав вошли представители МВД, Росгвардии, медики, администрации и Комитета по образованию. Всего необходимо оценить состояние 23 школ, школы-интерната и двух учреждений дополнительного образования. Кроме того, инспекции подвергаются 11 частных и одна государственная организация.

В этом году в проверочный процесс впервые внедрена система электронных паспортов образовательных организаций, разработанная Министерством образования Московской области. Через эту платформу утверждаются акты готовности учреждений к учебному году.