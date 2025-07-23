Гимназию в селе Тарасовка округа Пушкинский проверили к новому учебному году
Перед стартом нового учебного года образовательные учреждения городского округа Пушкинский проходят обязательную комплексную проверку. Специальная комиссия 23 июля посетила гимназию в селе Тарасовка.
В ее состав вошли представители МВД, Росгвардии, медики, администрации и Комитета по образованию. Всего необходимо оценить состояние 23 школ, школы-интерната и двух учреждений дополнительного образования. Кроме того, инспекции подвергаются 11 частных и одна государственная организация.
В этом году в проверочный процесс впервые внедрена система электронных паспортов образовательных организаций, разработанная Министерством образования Московской области. Через эту платформу утверждаются акты готовности учреждений к учебному году.
В образовательном комплексе активно ведутся косметические ремонты учебных классов и рекреационных зон, благоустраивается прилегающая территория, а также отлаживаются системы безопасности и противопожарной защиты.
Особое внимание уделялось состоянию учебных помещений, оснащению кабинетов и готовности пищеблока.
По итогам проверки заместитель главы округа Ольга Жданова подчеркнула, что создание комфортной и безопасной образовательной среды — залог успешного обучения школьников.
Муниципалитет прилагает все усилия, чтобы 1 сентября дети пришли в полностью подготовленные учреждения.